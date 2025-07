Meinung Verbraucher : Am Ende gewinnt immer die DKB Kommentar von Nils Heck 24. Juli 2025, 16:02 Uhr | Lesezeit: 1 Min. |

Verrate mir, an wen du Geld überweist, und ich schicke dir dafür Werbung - so lässt sich das Vorgehen der DKB zusammenfassen. (Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn)

Es ist nicht neu, dass Firmen Glücksspiele veranstalten, um Kundendaten abzugreifen. Doch jetzt will eine Bank darüber an intime Informationen kommen. Juristisch ist das okay. Aber nur juristisch.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback