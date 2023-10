Kommentar von Boris Herrmann

Sollten noch Zweifel bestanden haben, dass Dietmar Bartsch sein Handwerk beherrscht, dann sind sie hiermit ausgeräumt. Wo es um Machtfragen in eigener Sache geht, da macht ihm so schnell keiner was vor. Die Linksfraktion im Bundestag - oder das, was von ihr noch übrig ist - hat Bartsch gerade einhellig darum gebeten, den Fraktionsvorsitz bis auf Weiteres alleine zu übernehmen. Damit hat er nach acht Jahren als halbe Doppelspitze, zunächst im Duo mit Sahra Wagenknecht, dann mit Amira Mohamed Ali, das erreicht, was er wohl immer wollte: das uneingeschränkt letzte Wort.