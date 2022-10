Will man eine Stadt entgiften, sind Fahrverbote eine wichtige Maßnahme. Und auch wenn das in München dringend nötig wäre: Damit mutet die Politik Pendlern den nächsten Stress zu.

Kommentar von Thomas Fromm

Für Fahrverbote gibt es vermutlich nie den richtigen, den idealen Zeitpunkt. Es wird neben den Befürwortern immer auch die Kritiker geben. Bei Letzteren handelt es sich naturgemäß um jene Pendler, die morgens in eine Stadt hinein- und am Abend wieder aus ihr herausfahren, in ihre grünen Vororte. Wer mittendrin wohnt, wem die Abgase Tag und Nacht in die Wohnung ziehen, der weiß, worum es bei solchen Verboten geht. Ein Fahrverbot für schmutzige Diesel ist daher eine Maßnahme, die hilft, wenn man eine Stadt entgiften will.