Eigentlich verliert der Diesel seit Jahren an Bedeutung, zumindest im privaten Fahrzeugmarkt: Es werden hierzulande derzeit mehr E-Autos zugelassen als Diesel. Politisch ist der Kraftstoff gerade wieder im Fokus, weil US-Präsident Donald Trump nun große Mengen in Russland kaufen wird. Außerdem ist Diesel immer noch wichtig, weil er im gewerblichen Verkehr, bei Lastern, in der Landwirtschaft und bei Baumaschinen eine zentrale Rolle spielt. Tatsächlich hat der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel eine Schlüsseltechnologie entwickelt, als er in den 1890er-Jahren in Zusammenarbeit mit Ingenieuren der Firma MAN den ersten nach ihm benannten Motor herausbrachte, der mit einem Gemisch aus Kohlenwasserstoffen funktioniert und in verschiedenen Sorten angeboten wird. Vor allem Schiffskraftstoffe unterscheiden sich vom herkömmlichen Pkw-Diesel. Der Vorteil des Kraftstoffs liegt vor allem im höheren Wirkungsgrad und Drehmoment, damit in größerer Reichweite und Eignung für schwere Anwendungen. Zu den Nachteilen gehören eine aufwendige Abgasreinigung und höhere Anschaffungs- und Wartungskosten. Bei hoher Fahrleistung lohnt er sich derzeit aber immer noch.
Aktuelles LexikonWas sind die Vorteile von Diesel?
- Diesel verliert im privaten Fahrzeugmarkt an Bedeutung, bleibt aber im gewerblichen Verkehr, bei LKW, in der Landwirtschaft und bei Baumaschinen zentral wichtig.
- Donald Trump hat angekündigt, große Mengen Diesel in Russland zu kaufen und damit bestehende Embargos zu brechen.
- Diesel punktet mit höherem Wirkungsgrad und Drehmoment, lohnt sich aber vor allem bei hoher Jahresfahrleistung und schwerer Last.
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Weder Strom noch Benzin können derzeit diesen Kraftstoff ersetzen. Er bleibt deshalb strategisch wichtig – auch für US-Präsident Donald Trump.
Von Christian Weber
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