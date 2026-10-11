Eigentlich verliert der Diesel seit Jahren an Bedeutung, zumindest im privaten Fahrzeugmarkt: Es werden hierzulande derzeit mehr E-Autos zugelassen als Diesel. Politisch ist der Kraftstoff gerade wieder im Fokus, weil US-Präsident Donald Trump nun große Mengen in Russland kaufen wird. Außerdem ist Diesel immer noch wichtig, weil er im gewerblichen Verkehr, bei Lastern, in der Landwirtschaft und bei Baumaschinen eine zentrale Rolle spielt. Tatsächlich hat der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel eine Schlüsseltechnologie entwickelt, als er in den 1890er-Jahren in Zusammenarbeit mit Ingenieuren der Firma MAN den ersten nach ihm benannten Motor herausbrachte, der mit einem Gemisch aus Kohlenwasserstoffen funktioniert und in verschiedenen Sorten angeboten wird. Vor allem Schiffskraftstoffe unterscheiden sich vom herkömmlichen Pkw-Diesel. Der Vorteil des Kraftstoffs liegt vor allem im höheren Wirkungsgrad und Drehmoment, damit in größerer Reichweite und Eignung für schwere Anwendungen. Zu den Nachteilen gehören eine aufwendige Abgasreinigung und höhere Anschaffungs- und Wartungskosten. Bei hoher Fahrleistung lohnt er sich derzeit aber immer noch.