Um das Vorgehen von Staatsanwalt und Polizei gegen die Wochenzeitung zu beurteilen, genügt es, sich eine einzige Frage zu stellen: Was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn derlei Verhalten zur Regel wird?

Um sich eine klare Meinung zu bilden zu der Durchsuchung, die am Montag in den Räumen der Wochenzeitung Die Zeit sowie in der Privatwohnung einer ihrer Autorinnen angedroht wurde, woraufhin die Zeit-Leute ihr Recherche-Material „freiwillig“ an die Polizei herausgaben – um sich also zu diesem harschen Vorgehen der Strafverfolger eine klare Meinung zu bilden, braucht man nicht hinwegzusehen über manch zweifelhaftes Verhalten der Journalisten, das diesem Geschehen vorangegangen ist.