Von Boris Herrmann, Berlin

Nun ist es also raus: Sahra Wagenknecht will der Öffentlichkeit am Montag einen Verein vorstellen, der letztlich nur einen einzigen Zweck verfolgt, nämlich die Gründung einer Wagenknecht-Partei. Der Bruch zwischen der Linken und ihrer bislang bekanntesten Politikerin ist damit offiziell und endgültig. Und dazu kann man allen Beteiligten nur gratulieren. Es geht endlich auseinander, was längst nicht mehr zusammengehört.