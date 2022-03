So fingen sie mal an: die Grünen, bei einem Parteitag im Jahr 1980.

Allen Parteien verlangen der Krieg in der Ukraine und die neue Lage in Europa viel ab. Aber einer ganz besonders viel.

Kommentar von Constanze von Bullion

Zwei Wochen Krieg gegen die Ukraine haben genügt, und nichts sicher Geglaubtes ist mehr sicher in Europa. Das gilt nicht nur für die internationale Friedensordnung und die deutsche Verteidigungspolitik. Es gilt in besonderem Maß auch für die Grünen. Keine Partei muss in diesen Tagen eigene Werte und Überzeugungen, ja ihr programmatisches Selbst so grundstürzend hinterfragen wie die Baerbock-Habeck-Partei. Grund zur Häme ist das nicht. Denn es geht da jetzt um mehr als eine Partei.