Kommentar von Karoline Meta Beisel

Eifert die Grüne Jugend etwa Christian Lindner nach? "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", mit diesen Worten erteilte der FDP-Chef nach der Bundestagswahl 2017 einem Bündnis mit Union und Grünen eine Absage - und wurde dafür zum Beispiel von den Grünen heftig gescholten. Jetzt, bei deren Parteitag in Karlsruhe, schien sich die Jugendorganisation Lindners Maxime von einst zu eigen gemacht zu haben. Jedenfalls konnte man ihren Dringlichkeitsantrag, keine weiteren Verschärfungen des Asylrechts mitzutragen, so lesen: Wenn die Grünen in der aktuellen politischen Lage und in der aktuellen Koalition bei der Migration nicht mehr mitverhandeln können, können sie auch gar nicht mehr mitregieren.