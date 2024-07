Kommentar von Vivien Timmler

So eine Sommerreise produziert natürlich ideale Bilder. Robert Habeck mit Bohrmaschine. Robert Habeck mit beiden Händen im Dreck. Robert Habeck im Stadion. Robert Habeck bei 35 Grad Außentemperatur im Bus. Näher als der designierte Kanzlerkandidat der Grünen, so soll es aussehen, kann man fast gar nicht dran sein an der Lebensrealität der Leute. Kann man natürlich schon, muss man vielleicht sogar. Und doch ist das, was Habeck dieser Tage auf seiner Reise von Stuttgart über Dortmund nach Wismar ausstrahlt, genau das, was die Grünen brauchen.