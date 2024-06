Auf den Preis kommt’s nicht an

Das Deutschlandticket nützt langfristig nur etwas, wenn es auch Züge gibt, in denen man damit fahren kann. Über einen Irrtum von FDP-Chef Lindner.

Kommentar von Vivien Timmler

Lieber in die Schiene investieren oder ein Deutschlandticket subventionieren, damit die Leute für 49 Euro durchs Land fahren können? Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist der Auffassung, dass beides gleichzeitig nicht geht. Irgendwann müsse die Politik entscheiden, was von beidem sie wolle, sagte der Bundesfinanzminister der Welt am Sonntag. Das ist ein Trugschluss.