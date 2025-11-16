Zum Hauptinhalt springen

MeinungCDU:So schlecht steht’s um Merz: Er braucht Söders Hilfe

Portrait undefined Robert Roßmann

Kommentar von Robert Roßmann

Wie der Empfang für Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Deutschlandtag der JU war? Ein Blick in die Gesichter genügt.
Wie der Empfang für Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Deutschlandtag der JU war? Ein Blick in die Gesichter genügt. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Der Deutschlandtag der JU zeigt, dass nicht nur die Regierung ausweislich aller Umfragen in einer Vertrauenskrise steckt. Auch in der Union schwindet das Vertrauen in den Kanzler.

Es war Friedrich Merz, der Angela Merkel einmal vorgeworfen hat, das Erscheinungsbild ihrer Regierung sei „grottenschlecht“. Und es war ebenfalls dieser Friedrich Merz, der Olaf Scholz den Satz entgegengeschleudert hat: „Sie können es nicht.“ Scholz sei ein „Klempner der Macht“, der sein Handwerk nicht beherrsche. Ganz unabhängig von der Frage, ob Merz damit recht hatte: Wer andere derart harsch kritisiert, sollte sein eigenes Handwerk beherrschen. Merz tut das aber offensichtlich immer noch nicht.

