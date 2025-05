In früheren Zeiten waren Diplomaten damit ausgelastet, in verschiedenen Ländern unterwegs zu sein. Das genügt nicht mehr. Wer sich 2025 behaupten will, muss in der Lage sein, sich in mindestens zwei Paralleluniversen gleichzeitig zu bewegen – also zugleich in der Wirklichkeit wie auch in der Welt, die sich im Kopf von Donald Trump abspielt. Nur vor diesem Hintergrund sind die jüngsten Äußerungen des neuen Außenministers Johann Wadephul zu astronomisch steigenden Verteidigungsausgaben in der Nato vollständig zu verstehen. Wadephul unterstützte die Forderung Trumps, die Nato-Vorgabe für Verteidigungsausgaben von derzeit zwei auf fünf Prozent der Wirtschaftskraft zu erhöhen.