Zum Hauptinhalt springen

MeinungErnährungWenn schon, dann bitte eine Zuckersteuer auf alles übermäßig Gesüßte

Portrait undefined Werner Bartens

Kommentar von Werner Bartens

Lesezeit: 1 Min.

Was da drin ist in den Flaschen? Klar, Tomate, aber auch ganz viel Zucker.
Was da drin ist in den Flaschen? Klar, Tomate, aber auch ganz viel Zucker. Gene J. Puskar/AP

Aufklärung und fromme Appelle haben bisher nicht gefruchtet gegen einen ungesunden Lebensstil. Offenbar geht es nicht mehr anders als mit einer Zwangsabgabe für die Industrie.

SZ bei Google bevorzugen

Die Zuckersteuer soll kommen – und zwar früher als gedacht. Womöglich greift die neue Abgabe, die zunächst nur auf gesüßte Getränke erhoben werden soll, schon von 2027 an. Es nervt zwar, wenn sich der Staat zum Vormund aufspielt und nicht nur das rechtliche, politische und gesellschaftliche Miteinander regelt, sondern auch in persönliche Vorlieben und Laster eingreifen will. Aber der Mensch gehört zu einer begriffsstutzigen Spezies, der man immer wieder erklären muss, dass zu viel Essen dick macht, Rauchen und Saufen ungesund ist, zu wenig Bewegung schlecht ist und zu viel Zucker krank machen kann.

Zur SZ-Startseite

Reformpaket der Regierung
:Warum die Attestpflicht vom ersten Fehltag an so umstritten ist

Die Bundesregierung will die telefonische Krankschreibung abschaffen und ein ärztliches Attest früher verpflichtend machen. Was die Änderungen für Arbeitnehmer konkret bedeuten würden.

SZ PlusVon Tobias Bug, Georg Ismar und Leon Wenz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite