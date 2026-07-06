Die Zuckersteuer soll kommen – und zwar früher als gedacht. Womöglich greift die neue Abgabe, die zunächst nur auf gesüßte Getränke erhoben werden soll, schon von 2027 an. Es nervt zwar, wenn sich der Staat zum Vormund aufspielt und nicht nur das rechtliche, politische und gesellschaftliche Miteinander regelt, sondern auch in persönliche Vorlieben und Laster eingreifen will. Aber der Mensch gehört zu einer begriffsstutzigen Spezies, der man immer wieder erklären muss, dass zu viel Essen dick macht, Rauchen und Saufen ungesund ist, zu wenig Bewegung schlecht ist und zu viel Zucker krank machen kann.