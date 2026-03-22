Nach der sehr knapp verlorenen Landtagswahl in Baden-Württemberg war man in der CDU bemüht, schnell entlastende Gründe für den Misserfolg zu finden. Gründe, die möglichst weder in der Parteizentrale in Stuttgart noch – Gott bewahre – im Wirken der Regierung in Berlin auszumachen sind. Wo die Partei fündig wurde, ist bekannt: Bei einer angeblichen Schmutzkampagne der Grünen gegen den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel, der sich vor einigen Jahren öffentlich über die schönen Augen einer Schülerin ausgelassen hatte. Und beim Spitzenkandidaten der Grünen, Cem Özdemir, der sich als Person im Wahlkampf so stark in den Vordergrund gestellt hatte, dass seine eigene Partei nur noch sehr blassgrün im Hintergrund zu erkennen war.