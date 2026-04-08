Seine enorme Erleichterung über die kurz vor Ablauf eines Ultimatums im Iran-Krieg vereinbarte Waffenruhe hat der deutsche Außenminister am Mittwoch in einer christlich gefärbten Wortwahl anklingen lassen. Wenige Tage nach Ostern bezeichnete der CDU-Politiker Johann Wadephul die von Pakistan vermittelte Einigung als „frohe Botschaft“. So verständlich die Freude darüber war, dass die Waffen für zunächst zwei Wochen schweigen sollen und der amerikanische Präsident erst einmal von der angedrohten Auslöschung „einer ganzen Zivilisation“ absieht, irritierte doch der Überschwang. Nichts wäre törichter als die Illusion, nun werde alles gut. Nichts wird so einfach wieder gut.