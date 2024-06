Flüchtlinge:Wo bitte ist es sicher in der Ukraine, Herr Dobrindt?

Kommentar von Nicolas Freund

Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, hat in der Bild am Sonntag gefordert, geflüchtete Ukrainer, die in Deutschland keiner Arbeit nachgehen, wieder in „sichere Gebiete“ in ihrer Heimat zurückzuschicken. Diese Forderung ist nicht nur realitätsfremd, sie ist auch zynischer Populismus.