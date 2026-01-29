Wenn man die Deutschen gegen sich aufbringen will, gibt es ein einfaches Mittel: Man nenne sie faul. Oder man insinuiere mit Vorschlägen, dass sie womöglich faul sein könnten. Schon sind alle auf der Zinne, die Gewerkschaften zetern, und die Durchschnittsangestellten wundern sich: Sollte die Regierung nicht etwas für uns statt etwas gegen uns tun?
Die Debatte über „Lifestyle“-Teilzeit oder den Acht-Stunden-Tag bringt das Land nicht weiter. Der Schlüssel liegt in der Wirtschaft: Die muss schlicht effektiver arbeiten.
