Wenn man die Deutschen gegen sich aufbringen will, gibt es ein einfaches Mittel: Man nenne sie faul. Oder man insinuiere mit Vorschlägen, dass sie womöglich faul sein könnten. Schon sind alle auf der Zinne, die Gewerkschaften zetern, und die Durchschnittsangestellten wundern sich: Sollte die Regierung nicht etwas für uns statt etwas gegen uns tun?