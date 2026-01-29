Zum Hauptinhalt springen

MeinungArbeitszeitDie Deutschen könnten auch mit weniger Stunden den Wohlstand steigern

Kommentar von Lisa Nienhaus

Sie arbeitet gerne länger: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche möchte den Acht-Stunden-Tag abschaffen.
Sie arbeitet gerne länger: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche möchte den Acht-Stunden-Tag abschaffen. (Foto: Carsten Koall/Getty Images)

Die Debatte über „Lifestyle“-Teilzeit oder den Acht-Stunden-Tag bringt das Land nicht weiter. Der Schlüssel liegt in der Wirtschaft: Die muss schlicht effektiver arbeiten.

Wenn man die Deutschen gegen sich aufbringen will, gibt es ein einfaches Mittel: Man nenne sie faul. Oder man insinuiere mit Vorschlägen, dass sie womöglich faul sein könnten. Schon sind alle auf der Zinne, die Gewerkschaften zetern, und die Durchschnittsangestellten wundern sich: Sollte die Regierung nicht etwas für uns statt etwas gegen uns tun?

