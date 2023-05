In der EU wünschen sich viele, dass Kanzler Olaf Scholz endlich etwas mehr Professionalität in die deutsche Europapolitik bringt.

Vor dem EU-Parlament sagt der Kanzler ein paar richtige und wichtige Dinge. Das ändert aber nichts am Grundproblem, das viele in Brüssel derzeit mit Deutschland haben.

Kommentar von Hubert Wetzel

Neigte man dem Sarkasmus zu, dann könnte man feststellen: Ein Jahrestag plus eine Rede plus Olaf Scholz ergeben zusammen nicht unbedingt etwas Spannendes. Der deutsche Kanzler ist nun einmal weder ein großer Visionär noch ein mitreißender Orator. Insofern enthielt seine Ansprache vor dem Europäischen Parlament zum "Europatag", der am 9. Mai begangen wird, weder grundstürzende neue Ideen noch Formulierungen, die wegen ihrer Prägnanz in Erinnerung bleiben werden.