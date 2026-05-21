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MeinungDeutschlandNicht nur die Regierung ist das Problem, sondern auch die Gesellschaft

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Kolumne von Peter Müller

Lesezeit: 3 Min.

Auf dem DGB-Bundeskongress wurde Kanzler Friedrich Merz ausgebuht. Sieht so Bereitschaft zum konstruktiven Dialog aus?
Auf dem DGB-Bundeskongress wurde Kanzler Friedrich Merz ausgebuht. Sieht so Bereitschaft zum konstruktiven Dialog aus? Annegret Hilse/REUTERS

Ohne große Reformen droht die Bundesrepublik dauerhaft ein Absteiger-Land zu werden. Alle müssen über ihren Schatten springen – ob sie in der Regierung, beim DGB oder in der Pharmaindustrie sitzen.

Deutschland braucht eine neue „Agenda 2010“. Sinkende Wettbewerbsfähigkeit, Investitionszurückhaltung, Beschäftigungsabbau, zunehmende Überlastung der sozialen Sicherungssysteme und die Gefahr nachhaltiger Wohlstandseinbußen zeigen: Es besteht Handlungsbedarf, soll die Bundesrepublik nicht dauerhaft zum Absteiger-Land werden.

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