Deutschland braucht eine neue „Agenda 2010“. Sinkende Wettbewerbsfähigkeit, Investitionszurückhaltung, Beschäftigungsabbau, zunehmende Überlastung der sozialen Sicherungssysteme und die Gefahr nachhaltiger Wohlstandseinbußen zeigen: Es besteht Handlungsbedarf, soll die Bundesrepublik nicht dauerhaft zum Absteiger-Land werden.
MeinungDeutschlandNicht nur die Regierung ist das Problem, sondern auch die Gesellschaft
Kolumne von Peter Müller
Lesezeit: 3 Min.
Ohne große Reformen droht die Bundesrepublik dauerhaft ein Absteiger-Land zu werden. Alle müssen über ihren Schatten springen – ob sie in der Regierung, beim DGB oder in der Pharmaindustrie sitzen.
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