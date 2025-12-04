Vorbeugen ist besser als heilen, schon Hippokrates wusste das. Und die antike Weisheit versteht ja heute auch jeder: Besser, man bekommt eine Krankheit erst gar nicht, als dass man sie mühsam wegtherapieren muss oder nur noch hoffen kann. Doch in Deutschland wird Prävention kaum wirksam genutzt, wie der neue „Public Health Index“ des Deutschen Krebsforschungszentrums und der AOK schmerzlich aufzeigt. Gleich, ob es um den Schutz vor Tabak, Alkohol oder schlechter Ernährung geht – in all dem ist Deutschland im Vergleich zu 18 anderen europäischen Ländern grottenschlecht.