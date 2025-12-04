Zum Hauptinhalt springen

MeinungGesundheit:Deutschland scheut sich, seine Bürger vor Alkohol und Zucker zu schützen

Portrait undefined Christina Berndt

Kommentar von Christina Berndt

Lesezeit: 3 Min.

Wenn „Eigenverantwortung“ gegen raffinierte Werbung antreten soll: junger Mann am See, vor ein paar Jahren in Thüringen.
Wenn „Eigenverantwortung“ gegen raffinierte Werbung antreten soll: junger Mann am See, vor ein paar Jahren in Thüringen. (Foto: Sebastian Kahnert)

Längst ist wissenschaftlich erwiesen, welche Politik helfen würde, Krankheit zu vermeiden. Doch hierzulande gilt das Prinzip Eigenverantwortung als heilig. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Bestatter.

Vorbeugen ist besser als heilen, schon Hippokrates wusste das. Und die antike Weisheit versteht ja heute auch jeder: Besser, man bekommt eine Krankheit erst gar nicht, als dass man sie mühsam wegtherapieren muss oder nur noch hoffen kann. Doch in Deutschland wird Prävention kaum wirksam genutzt, wie der neue „Public Health Index“ des Deutschen Krebsforschungszentrums und der AOK schmerzlich aufzeigt. Gleich, ob es um den Schutz vor Tabak, Alkohol oder schlechter Ernährung geht – in all dem ist Deutschland im Vergleich zu 18 anderen europäischen Ländern grottenschlecht.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite