MeinungInternationale BeziehungenFriedrich Merz hat in China vieles richtig gemacht

Portrait undefined Lea Sahay

Kommentar von Lea Sahay

Lesezeit: 2 Min.

Partner oder doch Rivalen? Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Xi Jinping.
Partner oder doch Rivalen? Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Xi Jinping. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Peking hat keine echten Partner, es verfolgt Interessen. Am Ende zählt im Umgang also nicht der große Auftritt, sondern die Bereitschaft, Konsequenzen durchzusetzen. Und die hat der Kanzler gezeigt.

Man könnte mit einer Kritik an dem beginnen, was Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinem Antrittsbesuch in Peking nicht sagte: „Systemischer Rivale“ wäre so ein Begriff. Seit 2019 spricht die EU vom Dreiklang aus Partner, Wettbewerber und Rivale. Merz betonte in Peking den Dialog und sprach von einer „umfassenden, strategischen Partnerschaft“. Keine neue Formel, aber eine, die lange nicht mehr zu hören war. Unklug war das nicht.

