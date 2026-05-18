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MeinungNeuer Report von UnicefDeutschland tritt permanent gegen seine Kinder an

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Kommentar von Meredith Haaf

Lesezeit: 3 Min.

Wehe, wenn sie nie richtig lesen lernen: Kinder in einem Klassenraum in Berlin.
Wehe, wenn sie nie richtig lesen lernen: Kinder in einem Klassenraum in Berlin. IMAGO/Maskot/IMAGO/MASKOT

Die „Reportcard“ von Unicef zeigt, wie gleichgültig hierzulande der Umgang mit den Jüngsten ist. Was glaubt diese Gesellschaft eigentlich, wer sie in Zukunft am Laufen halten soll?

Deutschland ist ein gutes Land, um Auto zu fahren oder wandern zu gehen. Man bekommt inzwischen fast überall einen akzeptablen Kaffee, und wer seine Gesundheit mit Alkohol und Zigaretten ruinieren will, muss dafür vergleichsweise wenig Geld ausgeben. Auch erben und reicher werden – wenn man schon reich ist – geht sehr gut. Um ein Kind oder ein Jugendlicher zu sein, ist Deutschland allerdings ein ziemlich mittelmäßiges Land, und es wird darin seit Jahren immer schlechter.

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