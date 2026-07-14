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MeinungUmweltWer am Klimaziel rüttelt, nimmt Deutschland seine Zukunft

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Kommentar von Michael Bauchmüller

Lesezeit: 1 Min.

Die extreme Hitze richtet auch in Deutschland immer wieder große Schäden an. Schon 2015 brach deshalb beispielsweise die Fahrbahn auf der A 5 bei Heidelberg.
Die extreme Hitze richtet auch in Deutschland immer wieder große Schäden an. Schon 2015 brach deshalb beispielsweise die Fahrbahn auf der A 5 bei Heidelberg. Rene Priebe/dpa

Teile von CDU und Wirtschaft wollen den bisherigen Zeitplan kippen. Dabei steckt im Umstieg auf Klimaneutralität eine riesige Chance für das Land. Und man braucht keine Hitzewelle, um das zu erkennen.

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Während Kanzler und Co. am Dienstag der Flutkatastrophe im Ahrtal gedenken, die vor fünf Jahren Menschenleben forderte und Häuser zerstörte, herrscht genau dort: Hitze. Die zweite Hitzewelle binnen eines Monats, schon das könnte zu denken geben. Doch während die Flut vor fünf Jahren den Klimaschutz zum Hauptthema eines Wahlkampfes machte, kommen aus der CDU ausgerechnet dieser Tage Forderungen, das Klimaziel doch zu verschieben. Nicht 2045, sondern erst 2050 solle Deutschland klimaneutral werden; und auch Teile der Wirtschaft stimmen ein. Das ist nicht nur vom Timing her ziemlich ungeschickt.

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