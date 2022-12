Kolumne von Karl-Markus Gauss

Liebes Christkind, ich wünsche mir heuer von dir, dass sich die Deutschen wieder mehr gönnen. Wie du weißt, war ich in den vergangenen Jahren beruflich wie privat viel in meinem Nachbarland unterwegs, und ich bin oft erschrocken, wie wenig sich das reichste Deutschland aller Zeiten um sich selber schert. Die öffentliche Infrastruktur ist nach und nach so heruntergekommen, dass man glauben könnte, Deutschland stünden nicht die Steuereinnahmen Deutschlands zur Verfügung, sondern es müsse mit denen eines Landes an der südlichen oder östlichen Peripherie der Europäischen Union haushalten.