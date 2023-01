Was geht wohl in einem Kind vor, das kaum Spielzeug hat - oder gar keines?

Kommentar von Roland Preuß

Es ist schon schwer erträglich. Während vielen Unternehmen Energiekrise und Preissteigerungen wenig anhaben können und manche sogar Milliardengewinne verbuchen, während der Arbeitsmarkt boomt und es an die zwei Millionen offene Stellen im Land gibt, bleiben viele Familien in ärmlichen Verhältnissen. Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland, so hat es eine Studie der Bertelsmann-Stiftung nun vorgerechnet, ist von Armut bedroht. Das sind fast drei Millionen Mädchen und Jungen. Die Ungleichheit unter Kindern ist und bleibt ein Schmerzpunkt der sozialen Marktwirtschaft.