Die Wahrnehmung des eigenen Handelns und der Welt um einen herum ist eine subjektive Angelegenheit. Es wäre also kein Wunder, würden der Bundeskanzler und, nur so zum Beispiel, ein mittelständischer Maschinenbauunternehmer aus dem Schwarzwald mit höchst unterschiedlichen Gefühlen auf das kleine Jubiläum blicken, das in zwei Wochen ansteht.