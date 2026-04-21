Die Wahrnehmung des eigenen Handelns und der Welt um einen herum ist eine subjektive Angelegenheit. Es wäre also kein Wunder, würden der Bundeskanzler und, nur so zum Beispiel, ein mittelständischer Maschinenbauunternehmer aus dem Schwarzwald mit höchst unterschiedlichen Gefühlen auf das kleine Jubiläum blicken, das in zwei Wochen ansteht.
MeinungBundesregierungDiese Koalition macht stets das Gegenteil von dem, was sie ankündigt
Kommentar von Henrike Roßbach
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Der Kanzler selbst findet, er und seine Ministerriege hätten vieles angepackt. Doch in Wahrheit gehen ihre Rhetorik und ihr Mut weit auseinander.
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