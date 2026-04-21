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MeinungBundesregierungDiese Koalition macht stets das Gegenteil von dem, was sie ankündigt

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Kommentar von Henrike Roßbach

Lesezeit: 3 Min.

Kann die deutsche Industrie es noch? Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (rechts) beim Rundgang auf der Hannover-Messe.
Kann die deutsche Industrie es noch? Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (rechts) beim Rundgang auf der Hannover-Messe. Michael Matthey/dpa

Der Kanzler selbst findet, er und seine Ministerriege hätten vieles angepackt. Doch in Wahrheit gehen ihre Rhetorik und ihr Mut weit auseinander.

Die Wahrnehmung des eigenen Handelns und der Welt um einen herum ist eine subjektive Angelegenheit. Es wäre also kein Wunder, würden der Bundeskanzler und, nur so zum Beispiel, ein mittelständischer Maschinenbauunternehmer aus dem Schwarzwald mit höchst unterschiedlichen Gefühlen auf das kleine Jubiläum blicken, das in zwei Wochen ansteht.

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