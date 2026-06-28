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MeinungExtremwetterUnd die Alten und Schwachen? Sind nicht gut geschützt vor der Hitze

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Kommentar von Jakob Wetzel

Lesezeit: 1 Min.

Glücklich, wer ins Schwimmbad kann.
Glücklich, wer ins Schwimmbad kann. Michael Probst/AP

Wir schreiben das Jahr 2026, die Klimaanlage ist längst erfunden. Doch was in jedem Supermarkt selbstverständlich  ist, sucht man in Seniorenheim oder Schule vergeblich.

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Der Appell der Kölner Feuerwehr liest sich eindringlich. Die Rettungskräfte hatten innerhalb von 24 Stunden sieben wegen der Hitze bewusstlose Menschen aus ihren Wohnungen geborgen. Am Samstag riefen sie dazu auf, sich um Freunde, Familie und Nachbarn zu kümmern: Ein kurzer Kontakt könne Leben retten. Gefährdet seien besonders Alte, Kinder und Kranke. Sie verlören rasch das Durstgefühl und merkten zu spät, dass sie austrockneten.

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