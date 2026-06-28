Wir schreiben das Jahr 2026, die Klimaanlage ist längst erfunden. Doch was in jedem Supermarkt selbstverständlich ist, sucht man in Seniorenheim oder Schule vergeblich.

Der Appell der Kölner Feuerwehr liest sich eindringlich. Die Rettungskräfte hatten innerhalb von 24 Stunden sieben wegen der Hitze bewusstlose Menschen aus ihren Wohnungen geborgen. Am Samstag riefen sie dazu auf, sich um Freunde, Familie und Nachbarn zu kümmern: Ein kurzer Kontakt könne Leben retten. Gefährdet seien besonders Alte, Kinder und Kranke. Sie verlören rasch das Durstgefühl und merkten zu spät, dass sie austrockneten.