Lehren aus dem Anschlag auf den CSD: Der Schutz der Allgemeinheit kann nicht davon abhängen, ob jemand bereits schwere Straftaten begangen hat. Anmerkungen zur elektronischen Überwachung, zum Präventivgewahrsam und zum Doppelpass.

Der Staat darf Gefährdern eine Fußfessel auf Dauer anlegen - auch jetzt schon

Deutschland steht unter Schock. Der Anschlag von Abdul. B. auf den CSD hat eine Frau das Leben gekostet und 31 Menschen teils schwer verletzt. Es ist ein Anschlag auf queere Menschen und damit ein Angriff auf unsere Freiheit und Demokratie.