MeinungEuropäische UnionDiese Zerrüttung zwischen Deutschland und Frankreich kann sich niemand leisten

Kommentar von Oliver Meiler

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (li.) und der französische Präsident Emmanuel Macron: So zerrüttet war das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich schon lange nicht mehr.
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (li.) und der französische Präsident Emmanuel Macron: So zerrüttet war das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich schon lange nicht mehr. (Foto: Ebrahim Noroozi/Pool AP/dpa)

Die Weltordnung wird neu sortiert und ausgerechnet Europas stärkstes Duo streitet sich mal wieder. Schuld tragen beide Seiten.

Wenn sich Franzosen und Deutsche streiten, weht immer auch eine Schwade Melancholie mit. Wenn sie gegeneinander sticheln, vor und hinter den Kulissen schlecht übereinander reden, alte Ressentiments lauter drehen und abgewetzte Klischees bedienen – was für eine Tristesse. Ohne ein Grundverständnis zwischen Paris und Berlin, ohne etwas Groove auf der Achse, ohne Chemie zwischen beiden Akteuren, ist die Europäische Union noch nie weit gekommen.

