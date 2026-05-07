In den vergangenen Tagen bestand deutsche Sicherheitspolitik vor allem im Ringen von Händen und Raufen von Haaren. Unterbrochen allenfalls durch das Klappern von Zähnen. Donald Trump hat den Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland befohlen, außerdem wird eine US-Artillerieeinheit, die über weitreichende Geschosse verfügt und Russland mit diesen abschrecken sollte, gar nicht erst hierher verlegt. Das schwächt Deutschlands und Europas Sicherheit, und es schwächt die Nato – entsprechend entsetzt waren die Reaktionen.