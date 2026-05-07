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MeinungNatoEs muss reichen, wenn Amerika künftig den atomaren Teil der Abschreckung liefert

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Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 2 Min.

Viel gestellter kann ein Foto nicht sein als dieses hier mit einem US-Soldaten in Vilseck. Viel symbolhafter aber auch nicht.
Viel gestellter kann ein Foto nicht sein als dieses hier mit einem US-Soldaten in Vilseck. Viel symbolhafter aber auch nicht. Michael Dalder/REUTERS

Warum eigentlich raufen sich die Europäer die Haare, nur weil Trump nun doch keine „Tomahawk“-Marschflugkörper hierher verlegen will? Stattdessen sollten sie die Chance nutzen, die ihnen dieser Chaos-Produzent eröffnet.

In den vergangenen Tagen bestand deutsche Sicherheitspolitik vor allem im Ringen von Händen und Raufen von Haaren. Unterbrochen allenfalls durch das Klappern von Zähnen. Donald Trump hat den Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland befohlen, außerdem wird eine US-Artillerieeinheit, die über weitreichende Geschosse verfügt und Russland mit diesen abschrecken sollte, gar nicht erst hierher verlegt. Das schwächt Deutschlands und Europas Sicherheit, und es schwächt die Nato – entsprechend entsetzt waren die Reaktionen.

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