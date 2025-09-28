Die Bundeswehr soll Dänemark beim Schutz des EU-Gipfels unterstützen. Das hat eine komische Note, weil die Streitkräfte auf diesem Gebiet durchaus als noch lernfähig gelten.

Nun also will die Bundeswehr endlich zeigen, was in ihr steckt. Ausgerechnet bei der Drohnenabwehr, wie das Verteidigungsministerium in der Nacht auf Sonntag überraschend verkündete – und das beim EU-Gipfel in Dänemark. Ein interessantes Manöver, denn ausgerechnet an dieser Fähigkeit hapert es bei der Truppe derzeit am meisten. Der scheidende Heeresinspekteur Alfons Mais brachte es kürzlich im NDR auf den Punkt: Die Drohnenabwehr sei „das größte Problem der Bundeswehr“. Und genau in diesem Bereich will man jetzt anderen helfen?