Nun also will die Bundeswehr endlich zeigen, was in ihr steckt. Ausgerechnet bei der Drohnenabwehr, wie das Verteidigungsministerium in der Nacht auf Sonntag überraschend verkündete – und das beim EU-Gipfel in Dänemark. Ein interessantes Manöver, denn ausgerechnet an dieser Fähigkeit hapert es bei der Truppe derzeit am meisten. Der scheidende Heeresinspekteur Alfons Mais brachte es kürzlich im NDR auf den Punkt: Die Drohnenabwehr sei „das größte Problem der Bundeswehr“. Und genau in diesem Bereich will man jetzt anderen helfen?
MeinungDrohnenabwehr:Deutschland hilft mit Fähigkeiten, die es nicht hat
Kommentar von Sina-Maria Schweikle
Lesezeit: 1 Min.
Die Bundeswehr soll Dänemark beim Schutz des EU-Gipfels unterstützen. Das hat eine komische Note, weil die Streitkräfte auf diesem Gebiet durchaus als noch lernfähig gelten.
Luftraumverletzungen im Ostseeraum:Fliegen bis an die Schmerzgrenze
Russland testet mehr als zuvor, wie weit es mit seinen Jets und Drohnen gehen kann. Und wie die Nato darauf reagiert. Diese wirkt wachsam, doch die Unsicherheit im Westen droht zu steigen. Und das würde Putin schon helfen.
Lesen Sie mehr zum Thema