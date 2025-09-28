Zum Hauptinhalt springen

MeinungDrohnenabwehr:Deutschland hilft mit Fähigkeiten, die es nicht hat

Portrait undefined Sina-Maria Schweikle

Kommentar von Sina-Maria Schweikle

Lesezeit: 1 Min.

Die Truppe hat Trainingsbedarf: ein Bundeswehrsoldat bei der Übung „Red Storm Bravo“ an diesem Wochenende in Hamburg.
Die Truppe hat Trainingsbedarf: ein Bundeswehrsoldat bei der Übung „Red Storm Bravo“ an diesem Wochenende in Hamburg. (Foto: Lisi Niesner/Reuters)

Die Bundeswehr soll Dänemark beim Schutz des EU-Gipfels unterstützen. Das hat eine komische Note, weil die Streitkräfte auf diesem Gebiet durchaus als noch lernfähig gelten.

Nun also will die Bundeswehr endlich zeigen, was in ihr steckt. Ausgerechnet bei der Drohnenabwehr, wie das Verteidigungsministerium in der Nacht auf Sonntag überraschend verkündete – und das beim EU-Gipfel in Dänemark. Ein interessantes Manöver, denn ausgerechnet an dieser Fähigkeit hapert es bei der Truppe derzeit am meisten. Der scheidende Heeresinspekteur Alfons Mais brachte es kürzlich im NDR auf den Punkt: Die Drohnenabwehr sei „das größte Problem der Bundeswehr“. Und genau in diesem Bereich will man jetzt anderen helfen?

