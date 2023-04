Digitalisierung:Und ewig grüßt der Datenschutz

Wer etwas von einer deutschen Behörde will, braucht Nerven und viel, viel Zeit. Das müsste nicht so sein.

Von Angelika Slavik

Deutschland verlangt seinen Bürgerinnen und Bürgern ja ein beachtliches Durchhaltevermögen ab. Für banalste Erledigungen, mit denen Staat, Land oder Kommune zu tun haben, braucht es stets eiserne Nerven, fortgeschrittene Kenntnisse in Behördendeutsch, sehr viel Papier und - ist ja nicht so, als könne man sich seinen Termin am Bürgeramt aussuchen - dann und wann einen Urlaubstag. Das kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein, nicht wahr?