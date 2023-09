Energiekosten:Deutschlandlangsamkeit

Die Bundesregierung ist in der Pflicht, Bürger und Firmen darüber aufzuklären, wie sie jene teure Übergangszeit gestalten will, bis genügend günstiger Ökostrom zur Verfügung steht.

Kommentar von Claus Hulverscheidt

Wer dieser Tage bei den Spitzen von Bundesregierung und Koalition nachfragt, wie sie in den nächsten Jahren mit den absehbar hohen Stromkosten für Bürger und Firmen umzugehen gedenken, erfährt meist: nichts. Das mag zum einen daran liegen, dass vor allem der Bundeskanzler per se nicht allzu auskunftsfreudig ist. Das eigentliche Problem aber ist, dass SPD, Grüne und FDP auch nach monatelanger Debatte nicht einmal darüber einig sind, was zu tun ist. Ergebnis ist, dass gar nichts passiert.