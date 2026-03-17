Die deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer können aufatmen, alles wird gut. Kaum sind die Spritkosten gestiegen, hat die Bundesregierung die Schuldigen schon ausgemacht: die unersättlichen Mineralölkonzerne. Umgehend werden jetzt die Regeln des Kartellrechts verschärft. Das ändert zwar an den Preisen nichts, klingt aber gut. Dass Mineralölkonzerne gierig sind, ist im kollektiven Bewusstsein schließlich gut verankert. Und, wichtiger noch, es lenkt von den eigenen Versäumnissen ab.
MeinungSpritpreiseDie Jagd auf die Mineralölkonzerne ist nur ein Ablenkungsmanöver
Kommentar von Michael Bauchmüller
Lesezeit: 3 Min.
Berlin reagiert auf teures Benzin – und verschärft die Regeln des Kartellrechts. Das klingt ja auch nach entschiedener Politik, dient aber nur einem Zweck: der Flucht aus der eigenen Verantwortung.
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Je länger hohe Spritpreise die Deutschen und andere Europäer plagen, desto nervöser werden Europas Hauptstädte. Welche Lösungen stehen im Raum – und was würden sie bringen?
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