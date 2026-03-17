Die deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer können aufatmen, alles wird gut. Kaum sind die Spritkosten gestiegen, hat die Bundesregierung die Schuldigen schon ausgemacht: die unersättlichen Mineralölkonzerne. Umgehend werden jetzt die Regeln des Kartellrechts verschärft. Das ändert zwar an den Preisen nichts, klingt aber gut. Dass Mineralölkonzerne gierig sind, ist im kollektiven Bewusstsein schließlich gut verankert. Und, wichtiger noch, es lenkt von den eigenen Versäumnissen ab.