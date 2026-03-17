Zum Hauptinhalt springen

MeinungSpritpreiseDie Jagd auf die Mineralölkonzerne ist nur ein Ablenkungsmanöver

Portrait undefined Michael Bauchmüller

Kommentar von Michael Bauchmüller

Lesezeit: 3 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Berlin reagiert auf teures Benzin – und verschärft die Regeln des Kartellrechts. Das klingt ja auch nach entschiedener Politik, dient aber nur einem Zweck: der Flucht aus der eigenen Verantwortung.

Die deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer können aufatmen, alles wird gut. Kaum sind die Spritkosten gestiegen, hat die Bundesregierung die Schuldigen schon ausgemacht: die unersättlichen Mineralölkonzerne. Umgehend werden jetzt die Regeln des Kartellrechts verschärft. Das ändert zwar an den Preisen nichts, klingt aber gut. Dass Mineralölkonzerne gierig sind, ist im kollektiven Bewusstsein schließlich gut verankert. Und, wichtiger noch, es lenkt von den eigenen Versäumnissen ab.

Zur SZ-Startseite

Fragen und Antworten zur Benzinkrise
:Bitte vormittags tanken

Je länger hohe Spritpreise die Deutschen und andere Europäer plagen, desto nervöser werden Europas Hauptstädte. Welche Lösungen stehen im Raum – und was würden sie bringen?

SZ PlusVon Michael Bauchmüller und Jan Diesteldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite