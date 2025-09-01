Zum Hauptinhalt springen

MeinungArbeitslosigkeit:Damit Deutschland wieder in Schwung kommt, sollte Kanzler Merz seine Zurückhaltung ablegen

Portrait undefined Lisa Nienhaus

Kommentar von Lisa Nienhaus

Lesezeit: 3 Min.

Mit Dax-Chefs posieren klappt schon mal. Das reicht aber nicht aus für Friedrich Merz und Lars Klingbeil.
Mit Dax-Chefs posieren klappt schon mal. Das reicht aber nicht aus für Friedrich Merz und Lars Klingbeil. (Foto: Liesa Johannssen/Reuters)

Drei Millionen Menschen in Deutschland sind ohne Job. Das ist traurig, aber nicht unabänderlich. Denn es braucht keinen Doktortitel in Ökonomie, um zu verstehen, was hilft.

Drei Millionen Arbeitslose in Deutschland, drei Millionen Menschen, die arbeiten wollen, aber nichts finden. Das ist die traurige Zahl aus dem August. Und ja, man darf diese Zahl nicht überbewerten. Wer schon ein paar Jahre länger gelebt hat, weiß, dass es nach der Jahrtausendwende jahrelang mehr als vier Millionen Arbeitslose im Land gab, kurzzeitig sogar mehr als fünf Millionen. Seit einigen Jahren ist Deutschland hingegen ein Land, das vor allem Arbeitskräfte braucht. Das gilt auch 2025 noch. In vielen Branchen wird weiterhin gesucht.

