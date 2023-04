Kommentar von Georg Mascolo

Es sieht leider nicht danach aus, als würde Deutschland einen Nationalen Sicherheitsrat bekommen, einen Ort also, an dem große strategische Entscheidungen gewogen und dann entschieden werden. Dass auch die Ampelkoalition jetzt offenbar von diesem Plan wieder abgerückt ist, folgt leider einer gewissen Tradition. Seit Jahren, genauer seit Jahrzehnten, wird über eine solche grundlegende Veränderung in der deutschen Sicherheitsarchitektur debattiert. Parteien in der Opposition fordern diese gern als unverzichtbar ein, um dann in der Regierung Gründe dafür zu finden, auf das Vorhaben zu verzichten. Eine einfache Google-Suche hilft, sich diese unwürdige Geschichte noch einmal zu vergegenwärtigen.