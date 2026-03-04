So viel geschnüffelt wurde schon lange nicht mehr. Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos, aber Autor der programmatischen Schrift „Das konservative Manifest“) lässt jetzt Buchhandlungen durch den Verfassungsschutz überprüfen. Konkret geht es um drei politisch links stehende Buchhandlungen: die Schwankende Weltkugel in Berlin, The Golden Shop in Bremen und Rote Straße in Göttingen. Alle drei Geschäfte haben in der Vergangenheit schon Auszeichnungen von Kulturstaatsministern erhalten, stets auf Entscheidung einer Jury aus Branchenvertretern. Aber jetzt hat Weimer sie vom Wettbewerb um den Deutschen Buchhandlungspreis ausschließen lassen. Wegen „verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse“, wie er ausrichten lässt. Mit anderen Worten: Diese Buchhändler seien politisch suspekt.