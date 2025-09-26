Zum Hauptinhalt springen

MeinungDeutsche Bahn:Verkehrsminister Schnieder hat sich blamiert

Portrait undefined Vivien Timmler

Kommentar von Vivien Timmler

Er wollte die Spitze der DB Infrago neu besetzen, jetzt bleibt doch alles beim Alten: Patrick Schnieder.
Er wollte die Spitze der DB Infrago neu besetzen, jetzt bleibt doch alles beim Alten: Patrick Schnieder. (Foto: Liesa Johannssen/Reuters)

Das dilettantische Vorgehen des Ressortchefs torpediert den Neuanfang beim Staatsunternehmen. Er sollte sich endlich von den richtigen Leuten beraten lassen.

Patrick Schnieder wollte beweisen, dass er es kann. Dass er die Deutsche Bahn in die Zukunft dirigieren kann, sowohl strategisch als auch personell. Dabei ist er auf ganzer Linie gescheitert. Nicht nur sind seine Eckpunkte für die Bahn-Reform lückenhaft und unambitioniert. Am Donnerstag hat auch noch sein Kandidat für die Spitze der DB Infrago, Dirk Rompf, zurückgezogen. Den wollte er gegen alle Widerstände durchdrücken. Damit hat sich Schnieder blamiert – und den Neuanfang bei der Bahn torpediert.

Deutsche Bahn
:Schnieder scheitert mit Neubesetzung der DB Infrago

Der Verkehrsminister wollte Ex-Bahn-Manager Dirk Rompf zum Chef der Infrastruktur-Sparte machen. Nach massiver Kritik hat der zurückgezogen. Nun soll der bisherige Vorstand überraschend bleiben.

SZ PlusVon Klaus Ott und Vivien Timmler

