Patrick Schnieder wollte beweisen, dass er es kann. Dass er die Deutsche Bahn in die Zukunft dirigieren kann, sowohl strategisch als auch personell. Dabei ist er auf ganzer Linie gescheitert. Nicht nur sind seine Eckpunkte für die Bahn-Reform lückenhaft und unambitioniert. Am Donnerstag hat auch noch sein Kandidat für die Spitze der DB Infrago, Dirk Rompf, zurückgezogen. Den wollte er gegen alle Widerstände durchdrücken. Damit hat sich Schnieder blamiert – und den Neuanfang bei der Bahn torpediert.
MeinungDeutsche Bahn:Verkehrsminister Schnieder hat sich blamiert
Kommentar von Vivien Timmler
Das dilettantische Vorgehen des Ressortchefs torpediert den Neuanfang beim Staatsunternehmen. Er sollte sich endlich von den richtigen Leuten beraten lassen.
Deutsche Bahn:Schnieder scheitert mit Neubesetzung der DB Infrago
Der Verkehrsminister wollte Ex-Bahn-Manager Dirk Rompf zum Chef der Infrastruktur-Sparte machen. Nach massiver Kritik hat der zurückgezogen. Nun soll der bisherige Vorstand überraschend bleiben.
