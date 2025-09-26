Das dilettantische Vorgehen des Ressortchefs torpediert den Neuanfang beim Staatsunternehmen. Er sollte sich endlich von den richtigen Leuten beraten lassen.

Patrick Schnieder wollte beweisen, dass er es kann. Dass er die Deutsche Bahn in die Zukunft dirigieren kann, sowohl strategisch als auch personell. Dabei ist er auf ganzer Linie gescheitert. Nicht nur sind seine Eckpunkte für die Bahn-Reform lückenhaft und unambitioniert. Am Donnerstag hat auch noch sein Kandidat für die Spitze der DB Infrago, Dirk Rompf, zurückgezogen. Den wollte er gegen alle Widerstände durchdrücken. Damit hat sich Schnieder blamiert – und den Neuanfang bei der Bahn torpediert.