MeinungSchienenverkehr:Der Deutschen Bahn helfen nur noch drastische Schritte

Portrait undefined Vivien Timmler

Kommentar von Vivien Timmler

Lesezeit: 1 Min.

Nur die Hälfte der Fernverkehrszüge erreichte im Oktober pünktlich ihr Ziel.
Nur die Hälfte der Fernverkehrszüge erreichte im Oktober pünktlich ihr Ziel. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Noch nie waren die Fernzüge so unpünktlich wie im Oktober. Dieser Wert sollte für die neue Bahnchefin eine Warnung sein.

Man hätte im Oktober eine Münze werfen können. Komme ich heute mit dem ICE pünktlich an mein Ziel oder nicht? Die Chancen standen in etwa 50 zu 50. Noch nie waren die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn (DB) so verspätet wie im vergangenen Monat. Gerade mal 51,5 Prozent kamen pünktlich an ihr Ziel. Das ist nicht schlecht, das ist miserabel.

ExklusivFernverkehr
:Deutsche Bahn im Oktober so unpünktlich wie nie zuvor

Gerade einmal gut die Hälfte aller Fernzüge kam vergangenen Monat pünktlich ans Ziel, ein neuer Negativrekord. Was dahintersteckt und warum noch keine Besserung in Sicht ist.

SZ PlusVon Vivien Timmler

