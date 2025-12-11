Evelyn Palla hat einen großen Vorteil: Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn vertrauen ihr. Das liegt zum einen daran, dass viele sie als „eine von uns“ ansehen. Palla hat selbst einen Lokführerschein und ist sich nicht zu schade, auch mal in Jeans und Stahlkappenschuhen durch ein Werk zu laufen. Das liegt aber auch daran, dass Palla bislang tut, was sie sagt – im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Richard Lutz, der immer große Ziele angekündigt, am Ende aber nur wenige davon erreicht hat.