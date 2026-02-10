Was für eine Wohltat. Da macht die Deutsche Bahn (DB) der Lokführergewerkschaft GDL nach einem halben Dutzend Verhandlungstagen endlich ein Angebot, und was passiert? Gar nichts. Keine Eskalation, keine scharfen Worte, keine Diffamierungen.
Der Konzern macht der Lokführergewerkschaft ein überraschend faires Angebot – und die reagiert überraschend besonnen. Eine Einigung ohne Streiks scheint tatsächlich möglich zu sein.
In der Tarifrunde mit den Lokführern zieht die Deutsche Bahn in letzter Sekunde ein Angebot zurück. Das zeigt: Es ist etwas anders im Post-Weselsky-Zeitalter. Für streikgeplagte Bahnkunden eine gute Nachricht.
