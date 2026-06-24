Es ist leicht, nach einer solchen XXL-Panne auf die Bahn einzudreschen. Also macht es ein Politiker nach dem anderen – in Unkenntnis der tatsächlichen Umstände. Wie töricht.

Man wundert sich bei der Deutschen Bahn ja langsam über gar nichts mehr. Aber was in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passierte, ließ dann auch den letzten tapferen Bahn-Enthusiasten fassungslos zurück: Ein Komponententausch im Zugfunk-System GSM-R ging so schief, dass der komplette Zugverkehr in Deutschland stillstand. So etwas hatte es noch nie gegeben.