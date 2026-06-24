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MeinungGroßstörung bei der DBAuch in Sachen Bahn gilt: Erst denken, dann kritisieren

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Kommentar von Vivien Timmler

Lesezeit: 1 Min.

Langsam läuft der Zugverkehr wieder an nach dem bundesweiten Ausfall der Bahn.
Langsam läuft der Zugverkehr wieder an nach dem bundesweiten Ausfall der Bahn. Andreas Arnold/dpa

Es ist leicht, nach einer solchen XXL-Panne auf die Bahn einzudreschen. Also macht es ein Politiker nach dem anderen – in Unkenntnis der tatsächlichen Umstände. Wie töricht.

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Man wundert sich bei der Deutschen Bahn ja langsam über gar nichts mehr. Aber was in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passierte, ließ dann auch den letzten tapferen Bahn-Enthusiasten fassungslos zurück: Ein Komponententausch im Zugfunk-System GSM-R ging so schief, dass der komplette Zugverkehr in Deutschland stillstand. So etwas hatte es noch nie gegeben.

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Am späten Dienstagabend ging bei der Deutschen Bahn gar nichts mehr. Alle Züge mussten anhalten. Grund dafür waren Probleme mit dem digitalen Mobilfunk GSM-R. Aber wie kann das überhaupt passieren?

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