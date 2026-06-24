Man wundert sich bei der Deutschen Bahn ja langsam über gar nichts mehr. Aber was in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passierte, ließ dann auch den letzten tapferen Bahn-Enthusiasten fassungslos zurück: Ein Komponententausch im Zugfunk-System GSM-R ging so schief, dass der komplette Zugverkehr in Deutschland stillstand. So etwas hatte es noch nie gegeben.
MeinungGroßstörung bei der DBAuch in Sachen Bahn gilt: Erst denken, dann kritisieren
Kommentar von Vivien Timmler
Lesezeit: 1 Min.
Es ist leicht, nach einer solchen XXL-Panne auf die Bahn einzudreschen. Also macht es ein Politiker nach dem anderen – in Unkenntnis der tatsächlichen Umstände. Wie töricht.
Lesen Sie mehr zum Thema