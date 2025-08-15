Zum Hauptinhalt springen

MeinungDeutsche Bahn:Lutz’ Entlassung war der einfache Teil. Der schwierige kommt noch

Kommentar von Vivien Timmler

„Wir bitten um Entschuldigung ...:“ Für viele Fahrgäste gehören Verspätungen, ausfallende Züge und verpasste Anschlusszüge inzwischen zum Alltag.
„Wir bitten um Entschuldigung ...:" Für viele Fahrgäste gehören Verspätungen, ausfallende Züge und verpasste Anschlusszüge inzwischen zum Alltag. (Foto: Carsten Koall/dpa)

Es ist richtig, dass der Bahn-Chef gehen muss. Er hat das Unternehmen in die Krise geführt und hätte es nicht wieder herausgeholt. Dennoch wirkt der Schritt holprig – und nicht wirklich durchdacht.

Natürlich ist das alles richtig. Es ist richtig, dass Richard Lutz nicht länger Chef der Deutschen Bahn sein wird. Es ist richtig, dass den Staatskonzern künftig jemand leitet, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Und es ist richtig, diese Entscheidung zeitnah zu treffen und nicht in zwei Jahren, wenn die Bahn bereits so heruntergewirtschaftet wäre, dass wirklich niemand mehr mit ihr fahren will.

Aktuelles Lexikon
:Pünktlichkeit

Eine alte Tugend, die man bei der Bahn sehr eigenwillig berechnet und deren Fehlen ihren Chef nun den Job gekostet hat.

SZ PlusVon Joachim Käppner

