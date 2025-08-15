Es ist richtig, dass der Bahn-Chef gehen muss. Er hat das Unternehmen in die Krise geführt und hätte es nicht wieder herausgeholt. Dennoch wirkt der Schritt holprig – und nicht wirklich durchdacht.

Natürlich ist das alles richtig. Es ist richtig, dass Richard Lutz nicht länger Chef der Deutschen Bahn sein wird. Es ist richtig, dass den Staatskonzern künftig jemand leitet, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Und es ist richtig, diese Entscheidung zeitnah zu treffen und nicht in zwei Jahren, wenn die Bahn bereits so heruntergewirtschaftet wäre, dass wirklich niemand mehr mit ihr fahren will.