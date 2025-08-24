Für eine funktionierende Deutsche Bahn braucht es immer zwei. Einen Verkehrsminister, der weiß, wo es mit dem Staatskonzern hingehen soll. Und einen Bahnchef, der diese Vision mit Leben füllt. Nur gemeinsam können sie den Unternehmenskoloss DB durch die Herausforderungen der Mobilitätswende steuern. Die da heißen: kaputte Schienen, steigende Preise, ständige Verspätungen.
MeinungDeutsche Bahn:Das wäre mal was Neues: dass es bei der Bahn um die Kunden geht
Kommentar von Vivien Timmler
Lesezeit: 3 Min.
Die historische Krise der Bahn ist auch eine historische Chance. Nötig wären eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bahnchef und Minister – und ein Ende der politischen Spielchen.
