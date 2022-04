Kommentar von Joachim Käppner

"Alles zerfällt, die Mitte hält nicht stand / schiere Anarchie wird losgelassen auf die Welt", so heißt es in dem Gedicht "The Second Coming" des irischen Literaturnobelpreisträgers William Butler Yeats. Als er es schrieb, 1919, waren Millionen im Weltkrieg gefallen, vielerorts wie in Russland tobten blutige Nachfolgekonflikte, in Irland begann ein langer Bürgerkrieg. Und über die Menschen in dieser zutiefst verunsicherten Epoche, die nur Auftakt zu noch schlimmeren Zeiten war, heißt es im Gedicht: "Den Besten fehlt jede Überzeugung; die Schlimmsten sind voll besessener Leidenschaft."