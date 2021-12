Und manchmal muss man Grenzen ziehen: Polizisten nehmen in dieser Woche in Erfurt einen Corona-Demonstranten fest.

Kommentar von Stefan Kornelius

Wenn es stimmt, was Bertrand Russell sagt: dass die Dummköpfe so selbstsicher und die Klugen so voller Zweifel sind - haben dann die Demokratien nicht ein bisschen Mitleid, zumindest Zuwendung verdient? Sind die Demokraten nicht gerade von Selbstzweifeln und Schwäche geplagt, während Autokraten und Extremisten vor Selbstbewusstsein platzen?