Heute ist es den Millionen Demonstranten auf der Straße zu verdanken, dass die wirklichen Mehrheitsverhältnisse im Land sichtbar wurden: Demonstration am 21. Januar in Berlin unter dem Motto "Demokratie verteidigen".

Die sich selbst verstärkende Angst vor dem Niedergang ist schädlich und unberechtigt. Wer der Demokratie etwas Gutes tun will, sollte mit souveränem Selbstbewusstsein Stärke zeigen - wie bei den Demonstrationen dieser Tage.

Kommentar von Stefan Kornelius

Melancholie und Verzweiflung gehören zur Grundausstattung des deutschen Gemeinwesens. Diese pessimistische Strömung bricht sich in regelmäßigen Abständen Bahn und äußert sich unter anderem in Niedergangsfantasien: Da stehen also mindestens der Westen, die Demokratie, das Parteiensystem, der gesunde Menschenverstand, der Anstand und natürlich das Gemeinwesen kurz vor dem Kollaps.