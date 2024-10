Kommentar von Fabian Fellmann

Viele US-Amerikaner wagten schon gar nicht mehr zu hoffen, dass so etwas in ihrem gespaltenen Land noch möglich ist: eine einigermaßen gesittete politische Diskussion, in der ein Republikaner und ein Demokrat sogar Gemeinsamkeiten finden. Nun haben sie am Dienstagabend unverhofft wieder einmal einen solchen Moment guter alter amerikanischer Politik erlebt, mitten in diesem so ganz und gar ungewöhnlichen Wahlkampf.