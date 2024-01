Fachkräfte werden in der Wirtschaft gesucht, und Manager klagen ständig über einen Mangel an Arbeitern. Doch an den Gewinnen werden diese selten beteiligt.

Kommentar von Kathrin Werner

Ach, was haben sie es doch schwer. Wenn man an all die Klagen deutscher Manager der vergangenen Monate und Jahre denkt, könnte man denken, die Wirtschaft stehe kurz vor der kollektiven Pleite: zu viel Bürokratie, zu wenige Fachkräfte, zu hohe Energiepreise, konsumfaule Kunden, zu viel Druck bei Energiewende und Verkehrswende, zu wenig Kapital für all die Investitionen und so weiter.