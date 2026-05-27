Die mutmaßliche RAF-Frau ist am Mittwoch als gewöhnliche Kriminelle verurteilt worden. In dem Prozess wurde deutlich, wie sich jemand in einem kruden Weltbild einmauern kann.

Eigentlich wurde vom Landgericht Verden nur eine gewöhnliche Kriminelle namens Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt, eine Spezialistin für Raubüberfälle auf Supermärkte und Geldtransporter, mit denen sie und ihre Kumpanen ihren Lebensunterhalt bestritten. So weit, so banal. Der Prozess gegen Klette in deren Eigenschaft als mutmaßliche Terroristin – wegen Beteiligung an drei Anschlägen der Rote-Armee-Fraktion (RAF) – muss vor dem Oberlandesgericht Frankfurt erst noch geführt werden.