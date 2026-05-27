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MeinungUrteil gegen Daniela KletteEin Mensch, der viel gelesen und nichts verstanden hat

Portrait undefined Wolfgang Janisch

Kommentar von Wolfgang Janisch

Lesezeit: 2 Min.

Die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette lebte jahrelang im Untergrund. Jetzt stand sie in Verden vor Gericht.
Die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette lebte jahrelang im Untergrund. Jetzt stand sie in Verden vor Gericht. Sina Schuldt/via REUTERS

Die mutmaßliche RAF-Frau ist am Mittwoch als gewöhnliche Kriminelle verurteilt worden. In dem Prozess wurde deutlich, wie sich jemand in einem kruden Weltbild einmauern kann.

Eigentlich wurde vom Landgericht Verden nur eine gewöhnliche Kriminelle namens Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt, eine Spezialistin für Raubüberfälle auf Supermärkte und Geldtransporter, mit denen sie und ihre Kumpanen ihren Lebensunterhalt bestritten. So weit, so banal. Der Prozess gegen Klette in deren Eigenschaft als mutmaßliche Terroristin – wegen Beteiligung an drei Anschlägen der Rote-Armee-Fraktion (RAF) – muss vor dem Oberlandesgericht Frankfurt erst noch geführt werden.

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Prozess gegen mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin
:Klette wegen Raubüberfällen zu 13 Jahren Haft verurteilt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die mutmaßliche ehemalige RAF-Terroristin mit ihren Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte in mehreren Städten überfallen hat.

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